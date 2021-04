Tribune de militaires : Florence Parly dénonce le soutien de Marine Le Pen

publié le 26/04/2021 à 12:21

Mercredi 21 avril, des militaires ont publié une tribune dans Valeurs Actuelles appelant la classe politique à lutter contre "le délitement de la patrie". "Il n’est plus temps de tergiverser, sinon, demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant", ont-ils encore écrit. Une tribune qui a fait bondir une partie de la gauche alors que Marine Le Pen les a appelés à soutenir sa candidature à l'élection présidentielle.

Dimanche sur Twitter, la ministre des Armées Florence Parly a jugé cette tribune "irresponsable", "signée par des militaires à la retraite, qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes". La ministre a ensuite dénoncé le soutien accordé par Marine Le Pen. "Les mots de madame Le Pen reflètent une méconnaissance grave de l'institution militaire, inquiétant pour quelqu'un qui veut devenir cheffe des armées", a-t-elle écrit.

"La politisation des armées suggérée par Madame Le Pen affaiblirait notre outil militaire et donc la France. Les armées ne sont pas là pour faire campagne mais pour défendre la France et protéger les Français", poursuit la ministre des Armées précisant encore que "deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique : neutralité et loyauté".

Valeurs Actuelles a publié mercredi une tribune lancée par l'ancien officier Jean-Pierre Fabre-Bernadac, appelant Macron à défendre le patriotisme, signée par "une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires", selon l'hebdomadaire.

Ces militaires dénoncent le "délitement" qui frappe la patrie et "qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but : créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés". Deux jours plus tard, Valeurs Actuelles a publié une réponse de Marine Le Pen: "Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre (...) qui est avant tout la bataille de la France".