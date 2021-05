publié le 10/05/2021 à 13:16

La traque durait depuis mercredi, avec une extrême mobilisation, plus de 80 policiers étaient à la recherche de l'homme qui avait tiré sur Éric Masson sur un point de deal à Avignon, tuant ce brigadier de 36 ans. Le tireur présumé a été stoppé dimanche soir dans sa fuite vers l'Espagne et il y a eu d'autres arrestations, notamment ce lundi matin : deux interpellations aux aurores d'après nos informations, dans un quartier d'Avignon. Il s'agit là de deux personnes qui auraient caché le tueur présumé pendant plusieurs jours avant sa fuite. Ils auraient fourni planque et nourriture.

Mais ce ne sont pas les seuls suspects derrière les barreaux. Dans la voiture interceptée dimanche soir au péage de Remoulin sur l'A9, en plus du tireur il y avait un jeune complice, désormais en garde à vue lui aussi tout comme le chauffeur, un homme plus âgé, recruté pour le voyage vers l'Espagne. Enfin la soeur du tueur présumé a également été arrêtée, soupçonnée d'avoir aidé son frère dans sa fuite.

Concernant le meurtrier présumé, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, habitant d'un quartier d'Avignon. Il est connu des services de police mais pas comme un grand délinquant loin de là. C'est un petit trafiquant, d'après nos informations, il vendait des petites quantités de stupéfiants. Il aurait déjà été condamné mais quand il était mineur.

Les enquêteurs cherchent désormais à le confondre, s'ils disposent d'éléments matériels solides qui incriminent le suspect, mais bien sûr il faut démontrer qu'il est impliqué, ou obtenir des aveux. Et comprendre, si c'est bien lui, pourquoi ce jeune homme portait une arme mercredi dernier, et pourquoi il a tiré délibérément sur un policier en service qui faisait un simple contrôle sur un point de deal.

