publié le 27/04/2021 à 18:39

Après la ministre des Armées Florence Parly, c'est une autre membre du gouvernement qui dénonce le soutien de Marine le Pen à une tribune d'anciens militaires publiée dans Valeurs Actuelles. Selon Marlène Schiappa, la démarche de la dirigeante du Rassemblement National la disqualifie dans la course à l'Élysée. "Le RN est un parti de putschistes", a-t-elle même estimé au micro de RTL.

"Ce qui fonde" l'engagement militaire, "c'est d'abord la loyauté", a considéré la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, "qu'une personne qui entend devenir présidente de la République, et donc cheffe des armées, méconnaisse à ce point le sens profond de l'engagement des militaires, ça la disqualifie d'office pour exercer cette fonction".

Selon la ministre, il faut "démasquer les propositions de Marine Le Pen". Derrière des "apparences républicaines", la dirigeante "ne peut pas s'empêcher de se jeter sur le premier embryon de putsch", a-t-elle attaqué, considérant ce comportement comme étant "préoccupant".

Soixante ans jour pour jour après le "putsch d'Alger", une tribune signée par "une vingtaine de généraux, une centaine de hauts-gradés et plus d'un millier d'autres militaires" dénonçait ce que les signataires perçoivent comme les "délitements actuels" de la société française, concluant que "demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts (...) se compteront par milliers".

"Je souscris à vos analyses" avait répondu Marine Le Pen dans une lettre également publiée dans Valeurs Actuelles, qui appelle "les généraux" à la rejoindre "dans la bataille pour la France".