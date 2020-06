Les infos de 18h - Municipales 2020 : LaREM s'allie à la droite et la gauche fait front

publié le 02/06/2020 à 19:20

Les tractations pour les municipales sont terminées et le casting est désormais connu pour le second tour des élections le dimanche 28 juin prochain. Les candidats avaient jusqu'à 18h pour déposer leur liste. Les négociations ont duré jusqu'à la dernière minute mais on peut déjà tiré deux enseignements : La République En Marche penche à droite et la gauche fait front.

Il y a quelques exceptions notables. Par exemple à Lille dans le fief de Martine Aubry, Europe Ecologie Les verts et le Parti socialiste n'ont pas réussi à s'entendre. Même constat à Strasbourg, où pas moins de quatre candidats écologistes, socialistes, marcheurs et républicains s'affronteront au second tour, une première.

Mais dans l'ensemble la montée en puissance des verts un peu partout aura poussé les marcheurs à s'allier avec la droite un peu plus souvent qu'attendu. Ce sera par exemple le cas à Bordeaux où le candidat du parti présidentiel, Thomas Cazenave, fusionne ses listes avec le républicain Nicolas Florian. Ce sera en principe le cas aussi à Lyon où Gérard Collomb s'est entendu avec le baron de la droite locale Laurent Wauquiez pour tenter de faire barrage à l'alliance des écologistes et de la gauche unie.

On retiendra aussi qu'à Nantes, à Rennes, à Rouen, ou encore à Paris, socialistes et écologistes ont réussi à faire liste commune. A Grenoble et à Marseille c'est l'union de la gauche qui part favorite. Mauvaise note en revanche pour la gauche dans son ensemble.

A écouter également dans ce journal

Mort de George Floyd - Derek Chauvin, policier impliqué dans la mort de l'Afro-américain George Floyd lors de son arrestation, avait déjà fait l'objet de 18 signalements par le passé "concernant des affaires internes". L'officier de 44 ans a été licencié et inculpé d'homicide involontaire.



Affaire Traoré - Une nouvelle contre-expertise désigne le plaquage ventral des gendarmes comme cause de la mort d'Adama Traoré, 24 ans, décédé dans la caserne des gendarmes de Persan, le 19 juillet 2016, après une course poursuite à pied et une interpellation musclée par trois gendarmes. Un rassemblement devrait avoir lieu ce soir.

StopCovid - Après un retard, l'application de suivi de contacts du gouvernement basée sur le Bluetooth des téléphones portables est disponible en téléchargement.

Soldes - Bruno Le Maire a annoncé que le début des soldes d'été était décalé du 24 juin au 15 juillet, afin de répondre à la demande de certains commerçants dont les points de vente sont restés longtemps fermés à cause du coronavirus. Ils dureront 4 semaines.