"Les soldes d'été démarreront le 15 juillet", annonce Bruno Le Maire sur RTL

publié le 02/06/2020 à 08:14

Initialement prévu à la fin du mois de juin, Bruno Le Maire a annoncé un report de la date de lancement des soldes d'été au 15 juillet prochain. Elles dureront "quatre semaines". Le ministre de l'Économie et des Finances a ainsi accédé à une demande formulée par les petits commerçants.

Au micro de RTL, Bruno Le Maire explique avoir "tenu à reporter la date des soldes pour tenir compte de la situation des petits commerces qui m'ont dit : 'On n'a pas fait un euro de chiffre d'affaires pendant trois mois, nous avons des trésoreries à sec. Laissez-nous un peu de temps'". Dans l'hypothèse où les soldes étaient maintenues fin juin, les petits commerçants prenaient le risque de vendre à perte.

Le ministre de l'Économie reconnaît que ce report de la date des soldes d'été "peut poser des difficultés pour d'autres grandes enseignes". "Mais je pense qu'il est légitime de soutenir dans ces moments très particulier ceux qui sont les plus faibles et ceux qui ont les trésoreries les plus menacées (...) C'est une question d'efficacité économique et de justice", a ajouté Bruno Le Maire.