Municipales à Bordeaux : les listes LR et LaREM en passe de fusionner

publié le 01/06/2020 à 20:29

L'heure des dernières tractations pour les élections municipales a sonné. Les candidats ont jusqu'à ce mardi 2 juin pour déposer leur liste et à Bordeaux, un accord se dessine entre La République En Marche (LaREM) et Les Républicains (LR), qui pourraient fusionner. Thomas Cazenave, le candidat de la majorité est en passe de se rallier au maire actuel de la ville, Nicolas Florian, dans le but de faire barrage à la liste d'Europe Écologie Les Verts (EELV).

Lors du premier tour, le candidat des Verts, Pierre Hurmic, n'a terminé qu'à 96 voix de Nicolas Florian, qui vise à préserver l'héritage d'Alain Juppé. Après l'échec de Thomas Cazenave, qui n'a récolté que 12% des voix au premier tour, des tractations ont été lancées pour se rallier au maire sortant, qu'il a pourtant vivement critiqué durant sa campagne. 13 sièges municipaux seraient demandés par LaREM.

De son côté, Pierre Hurmic a fait alliance avec les communistes pour tenter de s'emparer de ce fief historique de la droite. L'entourage du candidat écologiste estime "ahurissant" ce qu'il estime être un "rabibochage politique" de dernière minute.