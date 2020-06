Mort de George Floyd : le policier impliqué avait déjà été signalé 18 fois

publié le 02/06/2020 à 14:32

De nouvelles révélations en provenance des médias américains nous parviennent, plus d'une semaine après la mort George Floyd. Cet homme noir de 46 ans est décédé après qu'un policier blanc s'est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes lors de son arrestation. L'officier de 44 ans, du nom Derek Chauvin, a été licencié le lendemain, arrêté vendredi et inculpé d'homicide involontaire.

Selon CNN, l'officier de police de Minneapolis a déjà fait l'objet de 18 signalements par le passé, "concernant des affaires internes", précise le média américain sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Selon le quotidien du Minnesota StarTribune, Derek Chauvin avait déjà été impliqué dans des fusillades lors de ses interventions, notamment en 2008, où il aurait "tiré et blessé Ira Latrell Toles", jeune homme afro-américain, "lors d'un appel pour agression domestique", selon le quotidien américain.

D'après le site local CBS Minnesota, Derek Chauvin aurait également fait partie d'une intervention en 2011, où un homme avait été blessé par balle au torse. Le chef de la police de Minneapolis, avait alors déclaré que les officiers impliqués dans l'incident, dont faisait partie Derek Chauvin (et quatre autres agents), avaient agi "de manière appropriée et courageuse".