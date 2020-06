Affaire Traoré : une nouvelle contre-expertise met en cause les gendarmes

publié le 02/06/2020 à 18:18

Les expertises médicales se suivent et se contredisent concernant la mort d'Adama Traoré, 24 ans, décédé dans la caserne des gendarmes de Persan, le 19 juillet 2016, après une course poursuite à pied et une interpellation musclée à l'aide d'un plaquage ventral par trois gendarmes.

La semaine dernière, les résultats d'une contre-expertise demandée par les juges d'instruction écartaient l'"asphyxie positionnelle" due au plaquage ventrale comme cause du décès. Les trois médecins l'attribuaient à la conjonction de deux pathologies ancienne dont souffrait Adama Traoré et notamment une hypertrophie cardiaque, à une course poursuite effrénée sur fond de consommation de cannabis, l'ensemble ayant provoqué un œdème cardiogénique.



Dès les résultats connus, l'avocat de la famille du jeune homme Yassine Bouzrou a fait réaliser en urgence une nouvelle expertise ces derniers jours par un professeur de médecine de l'APHP spécialiste des maladies systémiques. Et ses conclusions sont radicalement opposées : l'expert considère que le lien établi entre les pathologies dont souffraient Adama Traoré et son œdème cardiogénique sont une pure "spéculation".

Selon le médecin, il n'est en "aucun cas démontré" comment une "course de 500 mètres" serait responsable d'un tel œdème chez un jeune homme de cet âge qui plus est sportif, même porteur de ces pathologies.

L'œdème provoqué par "l'asphyxie positionnelle"

Pour le Professeur de médecine, les experts se sont trompés et l'œdème cardiogénique a bien été provoqué par "l'asphyxie positionnelle". La conclusion est logique. En l'absence d'autre cause de décès identifiée, "l’expertise est donc en faveur du décès faisant suite à un syndrome asphyxique par plaquage ventral".

Suite à cette nouvelle expertise, Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille Traoré estime que "les conclusions de ce rapport sont très claires : le décès d’Adama Traoré résulte du plaquage ventral exercé par les trois gendarmes." L'avocat souligne en outre que "contrairement aux experts désignés par les juges, les médecins indépendants qui ont réalisé les contre-expertises sont tous spécialistes des maladies évoquées dans le dossier. Compte-tenu de leurs compétences, leurs conclusions s’imposent face à celles qui excluent le plaquage ventral comme cause de la mort d’Adama Traoré."



Réplique de Rodolphe Bosselut, l'un des avocats des gendarmes : "Je constate une chose c'est que dans le dossier d'instruction, tout confirme l'absence de responsabilité des gendarmes. Cela ne convient pas à la famille qui mène donc une instruction médiatique, en s'exonérant des règles de la procédure dans des conditions obscures." Aux juges à présent de trancher dans ce dossier au long cours.