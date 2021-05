publié le 09/05/2021 à 19:04

Tandis que la vaccination s'accélère en France, aux États-Unis, à l'inverse, on observe un coup de mou dans la campagne. Alors pour vaincre les réticences des Américains, des magasins proposent des hamburgers ou des donuts gratuits pour les clients fraichement vaccinés. Et dans le New Jerzey, certains bars offrent une bière.

À l'intérieur d'un hangar isolé de la route principale, d'immenses fûts de bières sont installés. La bière est fabriquée sur place. La clientèle est jeune. Les personnes vaccinées ont le droit à une bière gratuite une fois mais à deux conditions : présenter une pièce d'identité ainsi qu'une carte de vaccination. Dans le New Jersey, 13 bars participent à l'opération. Les clients qui demandent leur bière gratuite sont encore rares.

Joe Biden a fait une promesse : 7 adultes sur 10 vaccinés d'ici le 4 juillet. Pour y parvenir, il compte sur ces petites récompenses qui incitent les gens à se faire vacciner.

À écouter également dans ce journal

Policier tué à Avignon : Une foule de policiers et d'Avignonnais s'est réunie ce dimanche devant le commissariat d'Avignon pour rendre hommage à Éric Masson, le brigadier de 36 ans, tué lors d'une intervention anti-drogue mercredi 5 mai.

Violences urbaines : Une nuit d'émeutes a eu lieu à Fréjus. Des commerces ont été vandalisés, des voitures ont été incendiées et policiers ont été blessés. Gérald Darmanin a annoncé aujourd'hui l'envoi d'une compagnie de CRS.

Union européenne : Emmanuel Macron est à Strasbourg avec les dirigeants de l'Union européenne pour donner le coup d'envoi de la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont la France prendra la présidence au printemps.