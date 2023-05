Les infos de 18h - Dunkerque : la nouvelle référence industrielle de Macron ?

À écouter Le journal RTL de 18h du 12 mai 2023 00:13:58

Le chef de l'État continue d'occuper le terrain, afin de faire oublier la réforme des retraites. Septième déplacement en quinze jours, Emmanuel Macron est ce vendredi 12 mai à Dunkerque, ville du Nord que l'Élysée présente comme le symbole de sa politique de réindustrialisation.

Le groupe taiwanais ProLogium va y installer sa première usine de batteries électriques. À cela s'ajoutent les investissements du Chinois XTC et du Français Orano. Ces implantations représente 1 milliard et demi d'euros d'investissement et surtout du travail, avec la création de 1.700 emplois dans un site également lié aux batteries.

Des bonnes nouvelles pour la région, qu'Emmanuel Macron a tenu à officialiser lors de sa visite dans l'usine Aluminium Dunkerque. Dans cette fonderie dunkerquoise, au milieu des travailleurs nordistes, le président a dit vouloir "remettre le turbo".

Dunkerque, au cœur d'une stratégie d'industrialisation

Après quelques mois difficiles, 4.700 emplois ont été créés, rien qu'avec ses deux usines de batteries électriques. Le chef de l'État fait donc de ce territoire une référence pour sa stratégie industrielle et ses réformes : "Cette stratégie est simple : c'est la compétitivité, l'innovation, les territoires et l'Europe", a déclaré le président devant les salariés présents.

"La compétitivité, c'est au fond toutes les réformes qui ne sont pas très populaires, mais il faut les faire", a-t-il précisé. Ces dernières années, la région du Nord a souvent été considérée en perte de vitesse industrielle, comme le rappelle un travailleur de la fonderie.

"Il y a deux sujets : celui des retraites et après il y a l'industrie", énonce un fondeur. "C'est quand même intéressant de savoir qu'on aura des perspectives d'avenir pour nos emplois, parce qu'avant d'être en retraite, il faut déjà travailler."

La visite du président s'est achevée au milieu des forces vives dunkerquoises, dans un centre ville en partie évacué et sous haute surveillance. Les quelques centaines de manifestants présents ont été tenus à distance.

À écouter également dans ce journal

Otages - Deux Français, retenus prisonniers en Iran, ont été libérés ce vendredi 12 mai. Les deux hommes étaient accusés d'espionnage. Quatre Français sont toujours emprisonnés dans le pays.



Marseille - À Marseille, une mère de famille de 43 ans a été tuée jeudi 11 mai dans les quartiers nord. Son mari témoigne de son chagrin et de sa colère contre les trafiquants sur RTL.



Bronchiolite - Chaque hiver, cette infection touche des milliers d'enfants en bas-âge, entraînant des hospitalisations. Le laboratoire Sanofi a dévoilé ce vendredi 12 mai, les résultats concluants d'un traitement préventif.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info