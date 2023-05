Retraites : que contient le décret concernant les carrières longues ?

Le décret sur les carrières longues concerne les Français qui ont commencé à travailler tôt et qui pourront partir à la retraite plus tôt, avant l'âge de 64 ans. Ainsi, les personnes ayant commencé à travailler à 16 ans ou avant pourront partir à la retraite à 58 ans, à condition d'avoir cotisé quatre ou cinq trimestres avant la fin de leurs 16 ans.



Avec la réforme des retraites, ceux ayant commencé leur carrière avant 18 ans pourront partir à 60 ans et ceux qui ont travaillé avant 20 ans pourront partir à 62 ans. Enfin, les personnes ayant commencé à travailler avant la fin de leurs 21 ans pourront prétendre à la retraite dès 63 ans.

Pourtant, cela ne concerne pas tout le monde. Les travailleurs ayant une carrière longue et qui sont nés avant le 31 août 1963 ne devront pas travailler plus longtemps pour partir en retraite anticipée. Il faut cependant avoir cotisé 42 ans, soit 168 trimestres, et ce, avant le 1er septembre 2023, date d'entrée en vigueur de la réforme des retraites.

