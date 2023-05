Iran : qui sont les deux otages français libérés ?

Bernard Phelan et Benjamin Brière

Un ouf de soulagement. Ce vendredi 12 mai 2023, Benjamin Brière et le Franco-Irlandais Bernard Phélan ont été libérés. Ils auront passé respectivement près de trois ans et plus de sept mois derrière les barreaux d’une geôle iranienne. Ils sont en route pour la France, selon le Quay d'Orsay.

Benjamin Brière, ce Français de 38 ans, était condamné à huit ans de prison et détenu depuis mai 2020 pour "espionnage" et "propagande" contre le régime pour avoir utilisé un drone de loisir dans un parc naturel en Iran.

Début mars dernier, sa soeur racontait à RTL que son frère était "démuni, hors de lui et complètement au coeur de l'injustice." Elle évoquait un "réel enfer" et une "torture émotionnelle et psychologique." Indiquant enfin que ce dernier avait entamé "son deuxième mois de grève de la faim."



État de santé dégradé

Bernard Phelan, de son côté, est âgé de 64 ans. Cet organisateur de circuit pour les touristes européens était accusé d'avoir pris en photo des membres des services de sécurité. Il était retenu arbitrairement depuis octobre 2022. En janvier dernier, sur RTL, sa soeur estimait que son frère était retenu "pour des raisons politiques [...] C'est un pion dans un mauvais jeu d'échec", entre l'Europe et Téhéran.



Il avait entamé une grève de la faim et de la soif début janvier, avant de la suspendre à la demande de sa famille, inquiète d'une issue fatale face à des autorités iraniennes inflexibles.



En mars, sa soeur avait publié un communiqué dans lequel elle s'inquiétait grandement pour la santé et la survie de son frère. Elle mentionnait des "problèmes cardiaques et de vue" qui se "détériorent dans des conditions de détention difficile" ainsi qu'"un état psychique qui sombre de jour en jour dans la dépression." "Son pronostic vital est engagé", confiait-elle.



Les deux hommes, qui ont toujours clamé leur innocence, ont été libérés pour raisons humanitaires alors que leur état de santé s'était particulièrement dégradé ces derniers mois.

