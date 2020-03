publié le 12/03/2020 à 18:46

Le coronavirus occupe tous les esprits. Particulièrement à l'approche des élections municipales. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20 heures ce jeudi 12 mars. Cette allocution était annoncée ce mercredi 11 mars mais entre temps, l'annonce du président américain cette nuit et les nouvelles données scientifiques de la journée ont tout changé.



Le discours rassurant de l'Élysée hier n'est plus d'actualité. "Désormais tout est sur la table y compris des restrictions dures", confirme un familier du palais. Confinement, fermeture d'écoles et de crèches et même annulation des élections municipales sont envisagés. La situation évolue d'heure en heure. Ce jeudi matin encore, Édouard Philippe assurait aux chefs de partis et aux présidents des assemblée que ce scénario n'était pas crédible. Mais la donne a changé : il y a bien eu des contacts entre l'Élysée, le sénat et l'Assemblée en fin d'après midi.

Avec la propagation du virus, l’exécutif craint que le pic épidémique intervienne lors du 2e tour de l'élection autour du 22 mars. Mais pour tout chambouler, le calendrier est très serré. Le gouvernement pourrait d'abord décaler le scrutin d'une semaine en prenant un décret.

Mais pour un vrai report, il faut un projet de loi qui peut prendre du temps. L'autre solution serait l'état d'urgence ou l'article 16 de la constitution, qui donne au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels en cas de force majeure.





Enfin le passage au stade 3 fait partie des options envisagées."Le président doit dire que cela va être très dur pendant plusieurs semaines", insiste un ministre. Mais tout cela reste, à deux heures du discours du chef à l'état de suppositions. L'Élysée continue de dire que rien n'est acté.

Football - L'UEFA a annoncé jeudi 12 mars, le report de la rencontre entre la Juventus de Turin et l'Olympique Lyonnais, en raison du placement en quarantaine de l'équipe italienne.

Disparition - Tonie Marshall, seule réalisatrice à avoir reçu un César pour son film "Vénus beauté (Institut)", est décédée à l'âge de 68 ans.

Finance - En raison de la propagation de l'épidémie du coronavirus, la Bourse de Paris connaît la plus forte chute de son histoire à -12,28%.