Coronavirus : quelles sont les caractéristiques de la maladie ?

publié le 12/03/2020 à 14:59

Le Covid-19 a beaucoup été décrit comme une simple grippe mais, à la vue de médecins en scaphandre et de pays qui ferment leurs frontières les uns après les autres, les interrogations sont de mises. Le taux de létalité varie d'abord beaucoup d'un pays à l'autre. À l'échelle mondiale, il est de 3,4%. Mais, en France, il est de 2%, contre 6% en Italie et moins de 1% en Corée du Sud.

Ces différences peuvent s'expliquer par le dépistage, qui est plus ou moins précoce et massif selon les pays, et la qualité des services de santé. En comparaison, le taux de létalité de la grippe saisonnière est de 0,1%.

Tous les adultes peuvent attraper le coronavirus. En revanche, les enfants semblent être épargnés. Les formes graves touchent surtout les personnes âgées, en particulier les plus de 75 ans, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète ou l'hypertension. Il existe toutefois aussi des cas de formes graves chez des personnes jeunes et en bonne santé.

Un virus en mutation ?

Même si une publication chinoise indique que le virus aurait muté, les chercheurs restent prudents. Il y aurait aujourd'hui deux souches, L et S, l'une plus virulente que l'autre. À l'heure actuelle, les laboratoires français étudient les virus qui circulent sur notre territoire pour vérifier cette hypothèse.

Est-ce également possible d'être contaminé deux fois ? Il n'existe aucune preuve pour l'instant. Quelques très rares cas le laissent penser. Mais les chercheurs mettent plus en avant des erreurs de diagnostic ou alors la possibilité d'une guérison incomplète, le virus se mettant en sommeil pour réapparaître quelques jours plus tard.

Enfin, peut-on l'avoir sans le savoir ? Il est, en effet, possible d'être porteur sain. Des cas chez les adultes existent, mais surtout chez les enfants. Le virus est présent chez ces derniers mais ils ne développent pas la maladie. En revanche, ils peuvent la transmettre.