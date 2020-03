Coronavirus et grippe : peut-on différencier les symptômes ?

Un homme portant un masque à cause du coronavirus.

publié le 12/03/2020 à 14:30

L'épidémie de Covid-19 continue de se propager en France. Un nouveau bilan rendu public ce jeudi 12 mars fait état de 2.281 personnes contaminées dans l'hexagone, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès, soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.

La France est actuellement au stade 2 de l'épidémie, ce qui veut dire, en théorie, que lorsque quelqu'un présente des symptômes du Covid-19, il doit immédiatement contacter le Samu. Il subira ensuite un test pour savoir s'il est oui ou non infecté. Mais comment faire la différence entre les symptômes du coronavirus et d'une grippe par exemple ? Pas si simple que ça.

En effet, les deux virus présentent sensiblement les mêmes symptômes et le mode de transmission est le même : par voie aérienne (postillon, toux, éternuement) et contact jusqu'à 1m50. Le malade ressentira de la fièvre, des courbatures, une fatigue généralisée, de la toux et de l'essoufflement.

Quelles différences ?

Certains symptômes peuvent toutefois vous alerter tels qu'une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë ou encore une défaillance multi-viscérale (lorsque les organes se détériorent).



Interrogé par LCI, le médecin urgentiste Gérald Kierzek estime que "la grippe a cependant un début probablement plus brutal, avec une forte fièvre et de fortes courbatures (...) Pour le coronavirus, la fièvre semble plus modérée. Au début, les patients ne sont pas cloués au lit comme pour la grippe."

Autre façon de différencier les deux virus : si vous êtes vaccinés contre la grippe, mais que vous développez des symptômes grippaux, il est plus probable pour que vous soyez atteint du coronavirus.

Quand s'inquiéter ?

Aujourd'hui, toutes les régions de France sont touchées par l'épidémie de Covid-19, même si des départements sont plus touchés que d'autres (Morbihan, Oise...). Ainsi, lorsque vous présentez ces symptômes, de surcroît si vous avez été en contact avec une personne atteinte du coronavirus, il convient de contacter le Samu/15.



Enfin, si la grippe touche toutes les tranches d'âge, le virus semble plus toucher les personnes à partir de 30 ans. Malgré tout, un test biologique est nécessaire pour savoir si une personne est infectée par le coronavirus.



Rappelons qu'il n'existe ni vaccin ni médicament contre le coronavirus, et la prise en charge consiste à traiter les symptômes. Certains patients se voient malgré tout administrer des antiviraux, dont l'efficacité est en cours d'évaluation.