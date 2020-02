publié le 26/02/2020 à 09:32

Face à l'épidémie de Coronavirus, la question se pose : doit-on maintenir le match OL/Juventus prévu ce mercredi 26 février au Groupama Stadium, en présence des 3.000 supérieurs de la Juventus de Turin ?

Olivier Véran, ministre de la Santé, et Gérard Collomb, maire de Lyon, ont affirmé sur RTL qu'il n'était pas question de l'annuler. Christophe Quiniou, maire Les Républicains de Meyzieu, s'y oppose et trouve la décision de le maintenir "incompréhensible". "On n'est pas dans les mêmes niveaux de restriction que l'on peut observer par rapport à des voyageurs qui viennent d'Italie ou des enfants qui reviennent de voyage scolaire", a-t-il déclaré.

"Rassembler au même endroit 50.000 personnes et y injecter 3.000 supporters italiens qui peuvent venir de toute la région d'Italie, ça semble présenter un risque qui n'est pas raisonnable", affirme Christophe Quiniou, "si on voulait organiser la diffusion du virus, on ne ferait pas autrement".

De plus, le maire de Meyzieu affirme que "les supporters profitent de la ville de Lyon, ils vont prendre les transports en commun utilisés par tous les habitants de façon régulière". "Je ne suis que mon rôle de relayer la crainte des habitants. On voit bien que la très grande majorité des personnes ne comprennent pas qu'il n'y ait pas eu de mesures prises au cours de ce match", conclut-il.