publié le 06/11/2020 à 18:41

Face à une épidémie de coronavirus qui s'aggrave et qui va durer, la question d'un reconfinement des plus de 65 ans se pose. Le ministre de la Santé Olivier Véran semble catégorique sur la question : "Ce n'est pas une solution que nous avons retenue et que nous retiendrons", assure-t-il. Pourtant, il se dit que le sujet est de moins en moins tabou pour Emmanuel Macron…

L'hypothèse n'est pas abandonnée du tout, loin de là. Elle fait partie des options pour l'après, confie même un proche du président. Autrement dit lorsque l'épidémie sera sous contrôle.

Il y a encore quelques semaines, pourtant, Emmanuel Macron ne voulait pas entendre parler d'un confinement des plus âgés. Sujet trop sensible d'abord parce qu'il est techniquement et légalement très compliqué, mais aussi, et surtout, pour des raisons électorales. La colère des seniors à deux ans de l'élection présidentielle, c'est un risque beaucoup trop grand.

Et puis le chef de l'État a peu à peu changé d'avis, notamment parce qu'il n'y a pas 50 solutions pour protéger les plus exposés au virus lors d'un déconfinement. "Cette mesure peut être pertinente", disait-il même lors de sa dernière allocution télévisée. Mais, pour l'instant, l'hypothèse reste dans les cartons de l'Elysée.

L'exécutif ne veut pas stigmatiser les plus fragiles et faire croire aux Français que tout pourrait redevenir comme avant en reconfinant simplement une partie de la population.

