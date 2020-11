Assassinat de Samuel Paty : qui sont les trois nouveaux suspects ?

publié le 06/11/2020 à 16:28

L'enquête sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, perpétré le vendredi 16 octobre, se poursuit. Ce vendredi 6 novembre, trois nouveaux suspects, deux hommes et une jeune femme, sont présentés à la justice en vue d'une mise en examen. Certains auraient eu des échanges, sur les réseaux sociaux et par messages, avec le terroriste.

Ces messages, qui ont été envoyés durant les jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty, étaient centrés autour de la thématique du jihad et du terrorisme. C'est l'analyse du matériel informatique qui a permis aux enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de remonter le fil de ces trois nouveaux suspects.

Parmi eux figurent un jeune Tchéchène âgé de 18 ans et deux Français, âgés de 18 et 17 ans. Les juges vont devoir essayer de savoir si l'un ou plusieurs d'entre eux étaient au courant du projet d'attaque du terroriste et s'ils ont pu l'influencer. Indépendamment de la mort de Samuel Paty, deux de ces suspects avaient évoqué récemment "un projet de départ en terre de jihad" et pourraient aussi être poursuivis à ce titre.