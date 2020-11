Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 06/11/2020 à 15:31

Au fur et à mesure des heures, la probabilité d'une victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine augmente rapidement. En ce vendredi 6 novembre, le candidat démocrate devance son adversaire, le président sortant Donald Trump, dans les États clés de la Pennsylvanie et de la Géorgie. Si cette tendance se maintient, il remportera le scrutin.

Alors que l'ancien Vice-président devrait livrer un discours important dans les heures à venir, les services secrets américains ont renforcé la sécurité autour du possible futur chef d'État. Des effectifs supplémentaires ont été envoyés à Wilmington, dans le Delaware, où habite Joe Biden, et où il est attendu qu'il prenne la parole.

En temps normal, le "président élu" reçoit une protection comparable à celle du président sortant au soir de l'élection. Comme le rapporte CNN, les services secrets n'ont pas souhaité accélérer la procédure, pour ne pas donner l'impression de prendre position dans une course très serrée, à l'issue toujours pas définitive plusieurs jours après le scrutin.