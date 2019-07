publié le 08/07/2019 à 18:55

"Jean Michel Blanquer, recalé". C'est un des messages d'accueil que l'on pouvait voir affichés sur les pancartes de professeurs venus montrer leur colère. À Lormont, une centaine de manifestants ont en effet crié "Blanquer démission" afin de protester contre sa réforme du baccalauréat. Le ministre était venu à Loirmont dans le cadre des "permanences ministérielles" voulues par Emmanuel Macron après le grand débat national pour que les citoyens puissent s'exprimer.

Une colère qui intervient alors que le bac 2019 se déroule en effet de façon chaotique. Des correcteurs ont retenu des milliers de copies, mais "tout est en train de rentrer dans l'ordre". C'est ce qu'a assuré Jean-Michel Blanquer. La plupart des copies ont été remises, mais dans certains établissements, la situation reste très confuse

C'est le cas à Aubervilliers, en région parisienne, dans le lycée Le Corbusier. Les oraux de rattrapage prévus ce lundi 8 juillet ont en effet été annulés et ce soir, les élèves sont dans le flou le plus total.

À écouter également dans ce journal

Affaire Vincent Lambert - À Reims, l'attente de ce qui semble désormais inéluctable a commencé : la mort de Vincent Lambert. Ses parents ont employé ce terme, "inéluctable", dans une lettre ouverte ce matin. La décision d'arrêter les soins de Vincent Lambert, tétraplégique et en état végétatif, a été prise le mardi 2 juillet dernier.

Héritage de Johnny Hallyday - Comme elle l'avait annoncé, Laeticia Hallyday a fait appel du jugement du tribunal de Nanterre, tribunal qui avait estimé à la fin du mois de mai que la justice française était compétente pour trancher le litige qui oppose les proches de Johnny sur son héritage.



Santé - La ministre de la Santé a rédigé son ordonnance pour lutter contre la pénurie de médicaments. Une pénurie qui touche un quart des Français. Agnès Buzyn a expliqué comment elle comptait s'y prendre pour que les pharmaciens puissent signaler plus rapidement des ruptures de stocks et que les pharmaciens soient plus transparents.

Tour de France - Julian Alaphilippe est en jaune ce soir. Le Français s'est imposé en solitaire à Épernay lors de la 3ème étape du Tour après avoir porté une attaque décisive dans la côte de Mutigny. Il fait coup double en endossant le premier maillot jaune de sa carrière.