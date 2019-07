et AFP

publié le 08/07/2019 à 12:08

Puncheurs bienvenus. Le final de la 3e étape du Tour de France 2019 promet du mouvement pour rejoindre Épernay, au cœur des vignobles de Champagne, après 215 kilomètres, et Julian Alaphilippe compte en profiter. Le numéro un mondial avoue ses ambitions de victoire sur ce type de parcours qui convient aussi à d'autres coureurs de classiques, tels le Belge Greg Van Avermaet et le Slovaque Peter Sagan.

Pour l'arrivée sur le territoire français, 12 kilomètres après le départ de la ville belge de Binche connue surtout pour son carnaval inscrit au patrimoine mondial, la course met le cap plein sud, jusqu'aux quatre "raidards" qui parsèment les 43 derniers km. Il y a d'abord une ascension de 4e catégorie, la côte de Nanteuil-la-Forêt au km 173 (1,1 km de montée à 6,8% de pente moyenne) puis trois côtes de 3e catégorie : Hautvilliers au km 185,5 (900 m à 10,5%), Champillon au km 190 (1,8 km à 6,6%) et Mutigny au km 199 (900 m à 12,2%).

Le haut de cette dernière bosse, situé à 16 km de l'arrivée, constitue le premier des huit "points bonus" qui parsèment le parcours du Tour : 8, 5 et 2 secondes de bonifications sont attribuées aux trois premiers coureurs à le franchir. La ligne est située au bout d'un final en montée (500 m à 8 %). Départ fictif de Binche à 12h10, départ réel à 12h20. Arrivée à Reims prévue entre 17h19 et 17h50.

Tour de France 2019 : le parcours de la 3e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

Le film de la journée :

12h19 - C'est officiellement parti pour cette 3e étape.



12h16 - Le maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet.



12h13 - Les 20 premiers du classement général :

1. Mike Teunissen (NED/Jumbo) 4 h 51:34.

2. Wout van Aert (BEL/JUM) à 10.

3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 10.

4. Tony Martin (GER/JUM) 10.

5. George Bennett (NZL/JUM) 10.

6. Gianni Moscon (ITA/INE) 30.

7. Egan Bernal (COL/INE) 30.

8. Geraint Thomas (GBR/INE) 30.

9. Dylan van Baarle (NED/INE) 30.

10. Elia Viviani (ITA/DEC) 31.

11. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 31.

12. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 31.

13. Enric Mas (ESP/DEC) 31.

14. Yves Lampaert (BEL/DEC) 33.

15. Michael Matthews (AUS/SUN) 36.

16. Rick Zabel (GER/KAT) 36.

17. Nils Politt (GER/KAT) 36.

18. Wilco Kelderman (NED/SUN) 36.

19. Lennard Kämna (GER/SUN) 36.

20. Mads Schmidt (DEN/KAT) 36.



12h10 - Les coureurs s'élancent dans les rues de Binche, derrière la voiture du directeur de course. Départ réel dans 4 km.



12h08 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 3e étape en direct.