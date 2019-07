et AFP

Les résultats du baccalauréat vont-ils être dévoilés ce vendredi 5 juillet ? La question n'a pas encore été tranchée alors que des professeurs ont annoncé leur intention de ne pas corriger les copies. Une grève qui vise à mettre la pression sur le gouvernement afin de rouvrir les négociations sur les réformes du lycée et du baccalauréat.

Interrogé sur l'étendue de cette contestation sur BFMTV ce mercredi 3 juillet, Jean-Michel Blanquer a estimé qu'il y a un "risque" que certains élèves n'aient pas leurs résultats du baccalauréat.

Le ministre de l'Éducation a précisé : "Il y a quelques petites minorités de professeurs, très petites, autour de 2,5% qui menacent de ne pas donner les copies à temps donc on est très attentif à ce point". Les académies de Versailles et de Créteil sont les plus concernées.

"J'ai bien dit aux quelques professeurs qui ont décidé de jouer ce jeu là, qui est tout à fait contraire à tous les principes du service public, que les sanctions financières seraient très importantes (...)", a-t-il menacé évoquant "jusqu'à quinze jours de retrait de salaire". Par ailleurs, contacté par l'AFP, le ministère de l'Éducation nationale a expliqué avoir "décidé de repousser jusqu'à mercredi fin de journée (au lieu de mardi après-midi), la saisie informatique des notes du bac par les correcteurs.