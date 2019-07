publié le 08/07/2019 à 10:58

"Cette fois, c'est terminé". Les parents de Vincent Lambert ont annoncé lundi 8 juillet mettre fin aux recours en justice pour enrailler l'arrêt des traitements de leur fils, non pas sans avoir déposé une ultime plainte pour tentative de meurtre. Le temps est désormais à la résignation pour Viviane et Pierre Lambert. "Si nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons que nous résigner", ont déclaré lundi ses parents dans une lettre ouverte communiquée par leur avocat.



"La mort de Vincent est désormais inéluctable. (...) Nos avocats ont multiplié ces derniers jours encore les recours et mené d'ultimes actions pour faire respecter le recours suspensif devant l'ONU qui bénéficiait à Vincent. En vain", écrivent-ils dans un courrier également signé par la sœur de Vincent, Anne Lambert, et son demi-frère David Philippon.

Une déclaration qui intervient alors que nous apprenions ce lundi qu'une plainte avaient été déposée par les parents de Vincent Lambert vendredi pour tentative de meurtre, contre le docteur Vincent Sanchez du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.

Un ultime recours donc, après plus six ans de bataille judiciaire. L'épouse de Vincent Lambert, Rachel, ainsi que six de ses frères et sœurs et son neveu François plaident à l'inverse depuis des années contre tout "acharnement thérapeutique" et pour laisser mourir cet homme devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France,.