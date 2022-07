Crédit : Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C'est une terrible méprise médicale à Toulouse. En 2018, un homme à qui on détecte un cancer des poumons, et qui se fait enlever dans la foulée une partie de l'organe, a été victime d'une terrible erreur. Après l'intervention, l'équipe médicale se rend compte que le poumon est en parfait état et qu'il y a eu un inversement avec les analyses d'une autre patiente.

Mais alors, comment cela est-il possible ? Ce serait la faute du laboratoire d'analyses, "une faute dramatique, scandaleuse", selon la victime Paul, qui s'étonne encore que ce laboratoire n'ait pas été inquiété et que sa première plainte ait été classée sans suite. Avec son avocat, il a décidé de saisir le doyen des juges d'instruction, car "la traçabilité est l'essence même de la profession", a-t-il déploré, d'autant plus que les analyses ont mis en évidence un ADN féminin.

Les échantillons ont donc été inversés avec ceux de la femme, réellement malade, et c'est un autre scandale dans cette affaire : qu'est-elle devenue ? Paul a alerté l'agence régionale de santé, pas de réponse. Il garde évidemment des séquelles de cette erreur médicale puisqu'à 61 ans, il est dorénavant essoufflé au premier effort, comme pour monter un escalier. "On m'a mutilé, on m'a volé ma vieillesse", a-t-il confié désabusé.

