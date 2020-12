publié le 15/12/2020 à 07:28

Le Conseil scientifique recommande aux Français de s'isoler juste avant les fêtes en privilégiant le télétravail et en retirant les enfants des écoles. Une tolérance pour les absences sera même appliquée jeudi et vendredi 17 et 18 décembre, précise le ministère de l'Éducation nationale.

Dans cette même note, le Conseil scientifique plaide pour les tests en amont des réveillons. Des campagnes massives de dépistage ont commencé au Havre mais aussi à Charleville-Mézières. Les huit gymnases ouverts pendant 12 jours en décembre viennent en plus de tous les autres lieux de test.

Une solution appréciée des habitants des quartiers desservis. "C'est pratique et le fait que ça se fasse rapidement et sans rendez-vous, c'es un réel confort pour nous", explique l'une d'entre elles. "On va passer les fêtes avec nos parents même si on est en effectif réduit, c'est pour mettre tout le monde en sécurité", poursuit-elle.

À écouter également dans ce journal

Prime de Noël - La prime de Noël, accordée cette année encore par le gouvernement à 2,5 millions de foyers modestes, démarre à 152,45 euros pour une personne seule. Il n'y a pas de démarche spécifique à faire, le versement se fait automatiquement via la CAF ou le RSA.

Climat - Emmanuel Macron a annoncé un référendum pour inscrire la lutte pour le climat dans la Constitution ce lundi 14 décembre lors d'une rencontre avec les citoyens de la Convention pour le climat.

Rugby - Le XV de France connaît désormais deux de ses adversaires pour les phases de poules de la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France, ce sera la Nouvelle-Zélande, l'Italie, puis à une sélection pas encore connue du continent américain et une autre du continent africain.