VIDÉO - Atteint d'un cancer, Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes

Près de 4 mois après avoir annoncé être atteint d'un cancer du poumon, Florent Pagny a donné des nouvelles rassurantes ce mardi 10 mai, dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram. "Maintenant que c’est derrière moi, puisqu’il me reste une chimio, je peux vous dire que je vais très bien", confie le chanteur.

"J’ai un peu changé de look, obligatoirement, mais c’est le traitement qui veut ça. Je vais m’y faire et ça va passer", dit-il crâne et barbe rasés face caméra. Dans cette vidéo de 1min35, le chanteur explique que "le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s’est transformée en une noisette".

"On a confiance, ça s'est très bien passé parce que j’ai été très bien accompagné médicalement, par ma moitié et mes enfants et il y a eu ces milliers de messages et de bonnes ondes", poursuit-il, remerciant ses fans pour leur soutien.

