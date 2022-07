Incendies en Gironde : en combien de temps une forêt brûlée peut-elle repousser ?

Au total, ce sont 20.600 hectares qui ont déjà brûlé en Gironde. Plus précisément, ce sont 7.000 hectares à la Teste-de-Buche et 13.600 hectares à Landiras. Par ailleurs, de nombreux autres incendies se sont déclarés sur le territoire, notamment dans l'Ouest et sur le bassin méditerranéen. Alors que de nombreux habitants ont dû quitter leurs habitations, la survie des forêts après cet épisode est compromis.

Les feux se sont principalement attaqués à des pins maritimes. Ces arbres n'ont pas un taux de reconstitution très important mais il peuvent tout de même continuer de pousser après un incendie. "Ce ne sont pas les champions, comme les pins d'Alep", note Églantine Goux-Cottin, présidente d'Ingénieure Conseils en Environnement et Foresterie (ICEF).

"C'est une des caractéristiques des pins maritimes. Ils sont très adaptés car très habitués aux fortes chaleurs, mais cette intensité est très forte", explique Eglantine Goux-Cottin. La présidente d'ICEF indique que les pins entrent en "dormance" lorsqu'ils subissent de fortes chaleurs. Pour passer à travers des flammes, les pins vont utiliser leurs résines. "La résine les protège", Églantine Goux-Cottin. Une fois la résine fondue et les cônes ouverts, les graines vont pouvoir tomber au sol en toute sécurité.

Mais dans cette région, il y a aussi quelques arbres de l'espèce des feuillus. "En cas d'incendies d'une forêt de feuillus, il va généralement y avoir des rejets", explique la présidente d'ICEF. Ce phénomène représente une nouvelle pousse sur une ancienne souche.

Reconstitution de la structure forestière dans 40 à 60 ans

Selon la spécialiste, il faudra attendre 10 ans pour que de nouveaux arbres se dressent. Dans 40 ans à 60 ans, la structure forestière sera reconstituée. Puis dans 100 ans, les arbres arriveront totalement à maturité. Sur cette forêt, les arbres sont coupés à 40 ans replantés ensuite.

Une stratégie qui serait "une erreur", avertit Églantine Goux-Cottin. "Il ne faut pas reproduire ce type de culture mono-spécifique avec un objectif de production mais créer des forêts résilientes qui résistent au dérèglement climatique", conseille la présidente d'ICEF. "Les forêts sont actuellement en stress hydrique et les sècheresses sont plus longues. Les feux sont donc plus fréquents et plus intenses. On va malheureusement entendre parler de feux en Méditerranée prochainement", anticipe la présidente d'ICEF. Sur place ce jeudi 20 juillet, Emmanuel Macron a assuré qu'il souhaitait replanter le plus vite possible les forêts touchées.

