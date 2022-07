Santé : condamnée par un cancer du sein, une femme guérit miraculeusement après un essai clinique

Ses médecins ne lui donnaient plus qu'un an à vivre. Une Britannique de 51 ans atteinte d'un cancer du sein a déjoué les prévisions pessimistes en tentant de recourir à un essai clinique, en octobre 2019, rapporte The Independant. Un pari gagnant : son cancer a disparu.

En novembre 2017, cette mère de famille avait été diagnostiquée d'un cancer du sein particulièrement agressif, se propageant "aux poumons, à la cage thoracique et aux ganglions lymphatiques", selon le quotidien britannique. En premier traitement, la cinquantenaire a recouru à une mastectomie et à des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, avec succès.

Problème, la patiente rechute deux ans plus tard et les médecins lui prédisent un avenir funeste. Alors, la Britannique s'en remet en dernière instance à un traitement expérimental. "Je ne savais pas si ça marcherait pour moi. Mais je me suis dit qu’au moins, je pourrais faire quelque chose pour aider les autres et la prochaine génération", a-t-elle raconté au Manchester Evening News.

Un essai concluant

La mère de famille rejoint un essai clinique au National Institute for Health and Care Research (NIHR) Clinical Research Facility (CRF) à l’hôpital The Christie de Manchester. Une tentative fructueuse, car, en juin 2021, les médecins constatent la disparition de toutes les cellules cancéreuses.

Les responsables l'essai se sont alors félicités pour ces "si bons résultats". Un petit miracle pour cette femme, qui doit continuer son traitement jusqu'en 2023. "Maintenant, j’ai l’impression de renaître", souffle-t-elle à The Independant.

