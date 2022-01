C'est la polémique de la matinée. Éric Zemmour propose que les enfants handicapés ne soient plus accueillis dans des classes ordinaires avec les autres élèves, mais exclusivement rassemblés dans des établissements spécialisés. Le candidat se dit agacé par l'obsession de l'inclusion. Des propos qui suscitent un tollé.

En fait, Éric Zemmour organisait vendredi après-midi une table ronde avec une dizaine d'enseignants sur le thème de l'école. Il a été questionné sur plusieurs thèmes de son programme et notamment sur cette question des enfants handicapés et pour l'ancien polémiste, ces jeunes n'ont pas leur place au milieu des autres. "L'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants, donc je pense qu'il faut des enseignants spécialisés qui s'en occupent", a-t-il expliqué.

Ces propos ont vivement fait réagir. "Une déclaration pitoyable" pour la ministre des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Le patron des députés LR, Damien Abad, lui-même en situation de handicap demande des excuses publiques. "Moi-même, j'ai suivi une scolarité ordinaire. Aujourd'hui, je pense à tous les parents d'enfants handicapés, qui doivent être choqués par les propos d'Éric Zemmour. Parce qu'il peut y avoir des personnes handicapées qui sont en milieu ordinaire et qui réussissent à avoir des parcours d'excellence.

Ce samedi matin, Éric Zemmour a poursuivi son déplacement dans les Hauts-de-France. Il est revenu sur ses propos, mais hors de question de s'excuser. "Je pense que c'est une position idéologique. On a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Moi je pense que non".

