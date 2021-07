Allocation adultes handicapés : "Ne divorcez pas", adresse Sophie Cluzel aux bénéficiaires

C'est l'histoire de William, un homme handicapé qui a décidé de divorcer de sa femme après 30 ans de mariage pour toucher une meilleure Allocation pour adultes handicapés (AAH). L'Assemblée nationale avait refusé de déconjugaliser l'AAH, une aide calculée en fonction des revenus du foyer. En étant divorcés, William et son épouse, récupèrent près de 6.000 euros par an. Ils ont fait le choix de divorcer, pour avoir moins de difficultés financières.

Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre et chargée des Personnes handicapées, répond à ce couple : "Ne divorcez pas". Elle porte actuellement une réforme pour les couples qui en ont le plus besoin. Selon la secrétaire d’État, "grâce à la réforme que nous portons, nous allons aider les 120.000 bénéficiaires de l'AAH en couple". Grâce à cette réforme, ils pourront continuer à percevoir leur AAH à taux plein quand leur conjoint sera au Smic, donc William toucherait 120 euros de plus par mois.

C'est un projet qualifié d'extrêmement pragmatique "sur lequel nous avons travaillé justement pour corriger certaines situations, pour ceux qui en ont le plus besoin". Elle entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain.