publié le 06/04/2020

Alors que l'hypothèse d'une prolongation de la période de confinement semble de plus en plus probable, l'exécutif se heurte à des problèmes pour trouver l'équilibre et une communication claire pour évoquer le déconfinement. Selon un conseiller, le problème pour le gouvernement est d'établir une chronologie précise de sortie de crise.

Le vendredi 13 mars dernier, le Premier ministre Édouard Philippe expliquait pourtant déjà qu'il fallait penser au rebond et à la suite à donner à l'épidémie de coronavirus. Depuis, ces propos ont recueilli un certain émoi au sein de la majorité et un ténor estime même que le mot "déconfinement" a été prononcé beaucoup trop tôt.

Selon Jean-Daniel Lévy, de l'institut Harris Interactive, les Français ont même perdu le fil des mesures de confinement : "Nous sommes face à une communication qui est par étapes, d'abord un confinement, dont le nom n'a même pas été cité, qui a été annoncé pour quinze jours puis reprononcé pour quinze jours. Les Français disent qu'ils ne comprennent pas vraiment si le gouvernement maîtrise la gestion du confinement et celle du déconfinement".

Dernièrement, le ministre de la Santé Olivier Véran a laissé entendre que le confinement allait se prolonger dans la durée, sans être totalement affirmatif, et ce, alors que les critiques de l'opposition se multiplient.

