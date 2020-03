Coronavirus à Marseille : les mesures de confinement de plus en plus respectées

publié le 31/03/2020 à 12:30

En France, le confinement est majoritairement bien suivi. Même si l'on se souvient des débuts un peu chaotiques, il y a eu depuis une prise de conscience au fur et à mesure, peut-être à cause l’augmentation du bilan des victimes. On constate ainsi moins de contraventions et des Français qui respectent davantage les consignes, y compris à Marseille.

Et les images sont surprenantes : des boulevards d’habitude surchargés avec seulement quelques voitures, le vieux port désert, tout comme la corniche et le Canebière. On entend s’envoler les pigeons et les gens que l’on croise sont souvent seuls avec un caddie ou un sac pour les courses. On croise seulement quelques joggeurs ou cette maman qui s'offre un tour de vélo autour de chez elle avec sa petite fille.

Le confinement est donc ici, malgré tout, respecté, à la grande satisfaction d’Emmanuel Barbe, préfet de police, qui a pu survoler le département ce weekend en hélicoptère.

La Canebière Crédit : Etienne Baudu / RTL

"On a vraiment l’impression d’un territoire vide d’humains, c’est presque angoissant. Il n’y a plus de voitures, plus personne dehors, personne sur les plages. La mer est totalement vide, le ciel aussi. Donc c’est très impressionnant, on voit vraiment personne".

Et le préfet a son explication : plus que la peur du gendarme, c’est la peur du virus lui-même qui pousse les habitants à respecter le confinement.

L'esplanade de la cathédrale de La Major Crédit : Etienne Baudu / RTL

C’est d’ailleurs le cas d’Arnaud. En deux semaines, il n’est sorti que deux fois pour aller chercher le pain : "J’ai un bon collègue qui l’a vécu parce qu’il est Strasbourgeois. Lui-même a été atteint du Covid-19 et ça n’est pas à prendre à la légère. Donc oui, ça fait et il vaut mieux rester à la maison pour se préserver".

Un petit bémol peut-être : dans certains quartiers du centre, les policiers qui contrôlent les passants ont constaté lundi un léger relâchement avec plus de gens dehors. Il faut dire qu’il faisait 18 degrés avec un ciel bleu légèrement voilé.

Le Vieux Port et son ombrière Crédit : Etienne Baudu / RTL