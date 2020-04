publié le 06/04/2020 à 09:20

Épreuves du bac annulées, cours assurés dans les lycées. C'est l'objectif affiché par Jean-Michel Blanquer sur RTL jeudi 6 avril. La session 2020 du baccalauréat étant évaluée intégralement en contrôle continu, les établissements scolaires ne seront pas encombrés par l'organisation des examens pendant le mois de juin. Une situation qui conduit le ministre de l'Éducation nationale à souhaiter que les cours puissent s'y dérouler normalement si le déconfinement est acté.

"Les établissements ne seront pas pris par les examens en juin comme c'était le cas habituellement, donc les élèves auront réellement cours jusqu'au 4 juillet dès lors que le confinement serait terminé", a-t-il expliqué au micro d'Alba Ventura. Pour le moment les établissements scolaires sont fermés jusqu'au 4 mai, mais il se peut que cette date soit repoussée. "Cela relève de ce que diront les autorités sanitaires sur l'évolution de l'épidémie", a complété Jean-Michel Blanquer.

Le ministre de l'Éducation a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les élèves de continuer à travailler et de ne pas se relâcher malgré l'enseignement à distance. Comme d'habitude, les jurys de notation du baccalauréat prendront en compte les notes, mais aussi l'assiduité et le comportement des candidats et candidates pour prendre leur décision. Enfin, pour s'assurer que le diplôme soit équitable prendront également en compte "les différences de notation", a insisté Jean-Michel Blanquer.