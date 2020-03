publié le 19/03/2020 à 14:30

La France est soumise à un confinement historique pour faire la "guerre" au coronavirus, et le Parlement doit voter jeudi 19 ou et vendredi 20 mars "l'état d'urgence sanitaire" alors que le nombre de malades augmente de façon exponentielle. Face à une "crise sans précédent", dans un pays quasiment à l'arrêt, le gouvernement a autorisé l'instauration d'un "état d'urgence sanitaire", accompagné de mesures d'urgence pour soutenir l'économie.

Il sera déclaré par décret après l'adoption du projet de loi. L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés "sans délai" des mesures prises pendant cette période. Le coronavirus se propage de plus en plus rapidement et le bilan des victimes s'est alourdi mercredi, au deuxième jour du confinement ordonné par le gouvernement, avec un risque de saturation de services d'urgence.

Les hôpitaux accueillent désormais 3.626 patients dont 931 sont en réanimation. Parmi ces cas les plus graves, la moitié sont âgés de "moins de 60 ans", a insisté le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon en annonçant un total de 264 décès, mercredi 18 mars.

