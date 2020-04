Coronavirus : près d'un tiers des patients décédés souffraient de diabète

publié le 06/04/2020 à 11:52

Parmi les personnes les plus vulnérables face au coronavirus, les diabétiques sont en première ligne. "Si on a du diabète, on a plus de risque d'avoir une forme sévère de Covid-19", a expliqué le professeur Ronan Roussel, chef du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Bichat à France 3.

Le professeur explique en effet, que, selon une étude chinoise, une étude américaine et une étude italienne effectuées sur des patients atteints du coronavirus, "un quart à un tiers des patients qui décèdent après une contamination au Covid-19 sont diabétiques".

En France, 6 à 8% de la population est diabétique, ce qui représente à peu près 4 millions de personnes, et autant qui s'inquiètent face à l'épidémie. Pour les accompagner au mieux durant cette période, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), en partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et l'Université de Paris ont lancé une application nommée Covidiab, qui permet d'informer et de prévenir.