publié le 06/04/2020 à 10:28

A-t-on la moindre idée de ce que sera l'économie de la planète et l'économie de la France après le déconfinement ? Pour l'économiste Daniel Cohen, "tout dépendra de comment on va sortir de cette crise".

Invité sur RTL, il explique que cette dernière est "différente des autres", parce qu'elle n'est pas économique. "On est suspendu à l'évolution de la crise sanitaire, donc on ne peut pas se projeter sans savoir les conditions dans lesquelles cette crise sanitaire va se résorber", affirme-t-il, "ce ne sera pas une reprise normale, il n'y aura pas de rebonds, et c'est ce qui, d'un point de vue économique, est le plus inquiétant".

Assistera-t-on à un recul des échanges dans un monde globalisé ? Pour l'économiste, "il n'y a pas de doute". "Un monde globalisé où tout a été fait pour réduire au maximum les coûts de production en allant chercher des sous-traitants au fin fond de la Chine, c'est terminé, on voit que ça met le monde dans une situation de vulnérabilité extrême", explique Daniel Cohen.

Un capitalisme numérisé

Selon lui, nous rentrons dans une "forme nouvelle du capitalisme, non pas mondialisé mais numérisé" : "Ce qui est en train de s'accélérer, c'est toutes les technologies qui sont en état de marche aujourd'hui, tout ce qui permet de vivre à distance, de travailler à distance".

"Toute la vie se fait en ligne, c'est ce qui va s'amplifier. Nous allons entrer dans un capitalisme qui va continuer à chercher à fabriquer d'un moindre coût, mais avec des algorithmes, des robots, qui nous préparent à une nouvelle grande transformation", affirme Daniel Cohen.