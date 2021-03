publié le 24/03/2021 à 13:39

Alors que les signaux d'alerte face à l'épidémie de coronavirus se multiplient et que 42 départements ont dépassé le seuil d'alerte de nouveaux cas de Covid-19, l'exécutif est au pied du mur après le confinement "light" annoncé la semaine dernière. Alors qu'un Conseil de défense a lieu ce mercredi 23 mars, Emmanuel Macron regarde les courbes de contamination avec inquiétude.

Selon son entourage, le chef de l'État n'a pas pour autant l'intention de renverser la table et de renvoyer les Français chez eux, comme au mois de mars 2020. Les mesures resteront les mêmes ou s'élargiront à certains départements sous cloche, croit savoir un conseiller de l'exécutif. Pour les 16 départements concernés, il n'est pas prévu non plus de renforcer les restriction, le chef de l'État veut à tout prix voir si les mesures prises produisent leurs effets.

Au sommet de l'exécutif, tout le monde est conscient que la situation est critique et les nombreuses alertes du monde médical ont été entendues. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé, mardi 22 mars, lors d'un déplacement à Valenciennes, "les mesures prises ne valent que si elles sont respectées par tous les Français".

Au sein du gouvernement, une majorité considère que les Français n'en peuvent plus et qu'un nouveau confinement dur ne serait pas respecté, en raison notamment de l'arrivée des beaux jours. Faute de mieux, Emmanuel Macron choisit pour l'instant de faire confiance aux Français.

