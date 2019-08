publié le 06/08/2019 à 13:25

Une cérémonie d'hommage au pilote de bombardier d'eau, Franck Chesneau, tué vendredi 2 août, dans le Gard a eu lieu ce mardi matin sur la base aérienne de la sécurité civile à Nîmes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a remis au pilote la Légion d'honneur à titre posthume.

Le cercueil recouvert du drapeau tricolore est porté par ses anciens camarades pilotes. Dessus, une photo du défunt, posant fièrement devant son avion, le Tracker 22. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'éloge funèbre.

"Rien certainement n'est plus dur que perdre l'être aimé, rien certainement n'est plus difficile que de comprendre que papa ne rentrera pas ce soir", récite Christophe Castaner, qui a du mal à retenir ses larmes. Aujourd'hui, toute la République est en deuil et pleure ce héros perdu", poursuit-t-il.

Au même moment, l'enquête se poursuit dans le Gard pour retrouver le ou les incendiaires à l'origine des feux à répétition la semaine dernière où le pilote de Tracker a perdu la vie.

