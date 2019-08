et Philippe De Maria

publié le 06/08/2019 à 05:21

Depuis le 24 juillet, le site Ford de Blanquefort est fermé. Aucun repreneur n'a été validé par le constructeur automobile. Les premières lettres de licenciements sont attendues en septembre. La direction n'a pas hésité à inviter les salariés le 1er août dernier à un pot d'adieu dans le restaurant d'entreprise.

L'initiative hérisse des salariés à bout de nerfs. "Beaucoup de colère. On ne fête pas une fermeture d'usine. On ne fête pas quelque chose de négatif comme ça", explique Rosemary, 34 ans de maison.

La direction assume et assure qu'une centaine de salariés s'est présentée à ce brunch. Beaucoup moins selon les syndicats qui ne digèrent pas cette invitation. "Organiser un brunch pour une fermeture est très malvenu", estime Gilles Lambersend, de la CGT et secrétaire du comité d'entreprise."On ne peut pas fermer une usine autour d'un brunch. On voit que Ford fait n’importe quoi", ajoute-t-il.

Rosemary a boycotté ce brunch. À 52 ans, elle a mieux à faire : chercher un nouveau travail. "Je n'ai pas le choix, j'ai encore dix ans à travailler. On recherche du travail à l'extérieur. Nous sommes confrontés à la réalité du marché, à 10 euros de l'heure, on a mis notre vie en standby". L'ancienne salariée de Ford ne partira pas en vacances cette année de peur de rater une offre d'emploi.

