publié le 06/08/2019 à 07:40

Depuis cette année, pour devenir infirmier, il faut passer par la plateforme post-bac Parcoursup. 1 million et demi de vœux ont été émis pour ce diplôme, c'est notamment la formation la plus demandée dans la Loire.

Marion, par exemple, a fait 46 demandes mais elle n'a reçu aucun avis positif. Elle ira étudier en Belgique. Très déçue, elle vient d'envoyer une lettre au Président de la République pour lui faire part de son désarroi.

D'après elle, il était impossible d'avoir une réponse positive "parce que 5.000 personnes qui demandent une école qui propose 40 places, c'est pas normal". Souhaitant devenir infirmière depuis très jeune, elle avait pourtant tout préparé.

"J'ai passé mon bac sanitaire et social, on m'a dit de faire une préparation infirmière parce que c'était mieux pour l'accès au concours. Et finalement le concours a été annulé. Je me suis vraiment investie en faisant des stages. Il faut que ça change, que ça bouge. On bloque les gens qui ont envie de devenir infirmier alors qu'on manque d'infirmiers", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Signes - Dans le Var, l'émotion est à son comble après le décès du maire de Signes, percuté par une camionnette. Jean-Mathieu Michel était maire depuis 36 ans. Les drapeaux des 153 communes du département sont en berne ce mardi 6 août.

Ford-Blanquefort - Pour la fermeture de l'usine, la direction a invité les 850 employés à un pot de départ dans le restaurant d'entreprise. Une invitation très mal perçue par les salariés.

Incendie - L'hommage au pilote Franck Chesneau, décédé dans le crash de son avion bombardier d'eau durant son intervention sur l'incendie de Générac, a lieu ce mardi 6 août à Nîmes.