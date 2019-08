Gard : deux suspects de l'incendie de Générac interpellées

et AFP

publié le 03/08/2019 à 13:02

Deux personnes soupçonnées d'être responsables de l'incendie de Générac, dans le Gard, ont été interpellées et placées en garde à vue. L'incendie a ravagé vendredi plus de 300 hectares de forêt et coûté la vie à un pilote de bombardier d'eau.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la base aérienne de la sécurité civile à Nîmes. "Hier au moment du deuxième incendie de Générac, il y a eu le signalement de trois personnes qui auraient pu être incendiaires" a-t-il déclaré. "Deux personnes ont été interpellées et des éléments de l'enquête semblent laisser penser qu'elles peuvent être responsables".

