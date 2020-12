Les idées détonantes des Républicains

publié le 09/12/2020 à 08:37

Nous avons coutume d’entendre que l’opposition n’a pas d’idée, mais pourtant, parfois, il faut tendre l’oreille. Mardi 8 décembre, Les Républicains tenaient une convention sur l’économie et il y avait de quoi être surpris.

Guillaume Peltier, le numéro 2 du parti, présente LR comme des bâtisseurs d’idées nouvelles. Il propose par exemple d’augmenter tous les salaires de 5%. Il avait déjà l'idée d’augmenter le SMIC de 20%. C’est Noël avant l’heure et pour tout le monde. Pour le financer, ils veulent diviser la CSG par deux.

Et pour financer la Sécurité sociale, déjà bien mal en point, il propose de lutter contre les fraudes aux prestations sociales. Pour le coup, c’est une très vieille lune, qui ressort quand on n’a aucune idée de comment faire des économies.

Ces propositions signifient une chose : tout sera permis en 2022 ! Les Républicains manient les milliards pour la présidentielle comme le fait aujourd’hui le gouvernement pour limiter la casse de la crise de la Covid-19. Il n’y a plus de repère, plus de limite : 25 milliards d’euros, c’est une paille.

La valeur travail chère à Nicolas Sarkozy

Le plus important dans cette idée, c’est de retenir que le travail doit payer plus. La valeur travail, c’est ce qui avait fait le succès de Nicolas Sarkozy en 2007. Pourquoi ne pas retenter le coup 15 ans plus tard avec un vieux tube ? Les Républicains veulent retrouver un peu de cette magie.

D’autant que sur les autres sujets comme la sécurité, par exemple, il n’y a pas besoin de forcer son talent. Il suffit de laisser la majorité s’enliser toute seule, elle le fait très bien.

Peut-on dire que les Républicains tombent dans une forme de populisme ? Guillaume Peltier a regardé de près ce qui s’est passé avec Trump, avec le Brexit… Il a retenu les victoires plutôt que les déconfitures, et il en a tiré quelques enseignements pour la stratégie de LR.

La droite gagnera en visant l’électorat populaire, pense-t-il, ceux qui bossent et qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout ça, c’est du bon sens, façon Xavier Bertrand par exemple. Le bon sens, ce sera l’autre tube de 2022. Avec lui et pas mal de milliards, vous réglez tous les problèmes.

Et il faut rajouter le volontarisme. Montrer qu’on peut encore faire quelque chose, changer nos quotidiens. C’est la fameuse expression : “reprendre le contrôle”. Sur la mondialisation sauvage, sur les salaires… D’où ces propositions qui détonnent chez les Républicains. Elles signent le retour d’une droite décomplexée pour se faire remarquer.