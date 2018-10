Les confidences d'Édouard Philippe, un boxeur à Matignon

publié le 19/10/2018 à 07:38

Édouard Philippe s'est livré à quelques confidences, jeudi 18 octobre, à l’occasion d’une rencontre organisée par l’association Nos Quartiers ont du Talent. Son discours, passé presque inaperçu, valait pourtant la peine d’être écouté, tant le Premier ministre parle rarement de lui sur un ton aussi personnel.



La dernière fois, c’était il y a près d’un an dans un théâtre parisien. L'ancien maire du Havre avait raconté, avec gourmandise, les péripéties qui avaient marqué les jours précédant sa nomination comme Premier ministre, évoqué son périple secret du siège des Républicains à l’Assemblée, planqué sous une couverture, pour y rencontrer Emmanuel Macron, et fait allusion à sa perte de six kilos avant même son investiture.

L’histoire qu’a raconté Édouard Philippe jeudi était encore plus personnelle, quoiqu’on puisse peut-être y lire en filigrane quelques messages politiques. Le juppéiste a en effet évoqué sa passion pour la boxe, née à la mort de son père en 2014. "Fébrile", l'ex-édile a décidé d'enfiler des gants pour "passer cette étape dans la vie d’un homme". Il a rencontré "Majid", celui qui allait devenir son coach.

Des rings à Matignon

"J’ai appris à placer mes pieds, la technique, les esquives, les enchaînements, à maîtriser mon souffle, ne pas taper trop fort, à ne pas avoir peur, ou plus exactement à avoir peur mais à maîtriser la peur, j’ai appris plein de choses", a-t-il confié. Autre enseignement reçu sur le ring grâce à Madjid : l’humilité. Édouard Philippe développe : "Quand on commençait à décoller un peu, moi il me faisait boxer avec des femmes, qui me mettaient des roustes... sportives, évidemment."



"Je dirais probablement que c’est en apprenant à boxer que j’ai appris une partie de ce que je fais aujourd’hui. En maîtrisant l’angoisse qu’on peut avoir face à des situations tendues ou redoutables", a ajouté le Premier ministre. Avant de lâcher sa chute, sur le thème des surprises que la vie vous réserve, digne des plus jolis storytellings politiques : "Vous êtes triste, un jour, vous vous dites que vous allez apprendre la boxe, et puis vous devenez Premier ministre… c’est pas merveilleux ?"

Retrouvailles en Sarkozie

Nicolas Sarkozy remettait jeudi la Légion d’honneur à Bruno Beschizza, maire Les Républicains d’Aulnay-sous-Bois, en présence notamment de Valérie Pécresse et de Frédéric Péchenard. Ce dernier était encore pressenti pour entrer au ministère de l’Intérieur il y a quelques jours.



Les candidats au remplacement de Christophe Castaner à la tête de La République en Marche se multiplient. Joachim Son-Forget est déjà candidat. La secrétaire d’État Marlène Schiappa ne l’est pas encore, mais elle fait déjà campagne, les députés Pierre Person et Stanislas Guérini ne cachent pas leur intérêt, un troisième parisien est venu ajouter son nom à la liste, élu au premier tour en mai 2017, il était le tout premier député REM : Sylvain Maillard y réfléchit aussi.