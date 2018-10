et Capucine Trollion

publié le 01/10/2018 à 10:49

Martine Aubry en appelle aux forces de l'ordre pour renforcer la sécurité de sa ville. Face à une insécurité qu'elle juge insupportable pour le quotidien de ses administrés, la maire de Lille réclame davantage de moyens policiers, comme elle l'a fait savoir dans une conférence de presse tenue le vendredi 28 septembre 2018, qui marquait sa rentrée. "Il faut absolument que nous ayons plus de policiers de nationaux et aussi de CRS", a-t-elle estimé.



Pour Frédéric Péchenard, ancien directeur général de la police nationale, aujourd'hui vice-président de la région Ile-de-France en charge de la sécurité : "Martine Aubry se réveille bien tard", avant de poursuivre : "Très honnêtement, aujourd’hui, je crois que l'État ne peut plus tout faire, il faut que les collectivités locales s'engagent. Le rôle du maire c'est de s'occuper de la sécurité, pas seul, bien sûr".

"Les sujets sont réels, les trafics de stupéfiants gangrènent nos villes incontestablement. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut que les maires aident l'État en ayant notamment une police municipale efficace et armée, pour que la police nationale et la gendarmerie puissent se recentrer sur leur cœur de mission", poursuit Frédéric Péchenard.