publié le 27/09/2018 à 07:45

Un indice qui ne trompe pas : c'est cette confidence - ou plutôt ce nouvel "élément de langage" - glissé en privé ces jours-ci par certains des membres du gouvernement les moins favorables à l'atterrissage du chef du gouvernement Édouard Philippe ministre dans la capitale : "Aux municipales, il y a deux villes qu'on ne peut pas se permettre de perdre, c'est Lyon et Le Havre".



Lyon, vous le savez, c'est la ville de Gérard Collomb (on sait déjà qu'il sera candidat). Le Havre, en revanche, c'est le fief d'Édouard Philippe, il y est élu depuis 2010. De toute évidence, sa présence sur la liste majoritaire en 2020 réduirait largement les chances de la voir basculer dans l'opposition. Difficile donc de ne pas voir dans cette mise en garde une tentative pas très discrète de le cantonner à sa Normandie natale.

D'autant que la pression monte du côté de ses partisans. "Édouard Philippe serait un grand maire de Paris", s'est même cru permis de lancer le député Cédric Villani sur un plateau de télévision la semaine dernière. Avant de tenter de se rattraper sur Twitter avec une tournure autrement plus prudente. "À l'heure où La République En Marche vient de lancer un processus ambitieux pour les municipales, la question du ou de la candidate n'est pas encore venue", a-t-il sagement écrit. On l'a connu plus convaincant...

"S'il était candidat, il plierait le match", m'ont encore lâché en revanche deux piliers de la majorité à propos d'Édouard Philippe. Les membres de son entourage, en "off" (une partie d'entre eux, en tout cas), ne cherchent plus à démentir l'hypothèse.



Édouard Philippe, quand on l'interroge, continue à répondre adroitement que le sujet ne le préoccupe pas et qu'il est tout entier consacré à sa tâche, sans rien exclure clairement pour autant.



Une chose est sûre : il n'en a jamais parlé avec le chef de l'État. Tout dépendra, en réalité, de la volonté ou non de ce dernier de remplacer son premier ministre à mi-mandat. Voire de sa capacité à le remplacer.