publié le 09/10/2018 à 13:44

Édouard Philippe n'a toujours pas présenté la démission de son gouvernement. Selon Alain Duhamel, il existe deux possibilités : soit il s'agit d'un remaniement technique, poste pour poste, soit il s'agit d'un vrai remaniement, avec démission du gouvernement présentée par le Premier ministre, ce qui est plus probable. Ceci implique de nombreux changements dans l'expression mais aussi des corrections de trajectoires.



Pour le ministère de l'Intérieur, il est très difficile de trouver le bon profil. En plus, il y a un choix à faire entre sélectionner un grand politique ou un grand technicien. Mais en réalité, ce qui fonctionne souvent bien, c'est un politique en numéro 1 flanqué d'un grand spécialiste en numéro 2. Mais on ne sait pas s'ils ont les profils correspondant pour ces positions.



Car si ce remaniement prend tant de temps, c'est qu'ils ont du mal à recruter. Ils ont du mal à avoir les gens qu'ils aimeraient avoir. Dans tous les cas, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui va sortir renforcé de ce remaniement. Il sera reconduit avec une nouvelle équipe, il sera donc renforcé.