publié le 04/02/2019 à 18:43

La tournée du grand débat a installé son grand chapiteau dans l'Essonne lundi 4 février, à l'occasion du quatrième déplacement d'Emmanuel Macron après l'Eure, le Lot et la Drôme. À nouveau, le chef de l'État a effectué une visite surprise, cette fois c'était dans une association à Évry.



Il a ensuite pris la direction d'Évry-Courcouronnes, où l'attendait quelque 300 élus, pour le premier rendez-vous du président de la République avec la banlieue depuis le raté du plan Borloo. Comme lors des précédents rendez-vous, il y a beaucoup d'attentes, peut-être plus même, car les maires de banlieue ont déjà été déçus une fois par le Président.

Le chef de l'État a longuement entendu toutes les frustrations. Il a même décidé de rajouter un peu de piquant pour ce rendez-vous : à son arrivée devant la salle de débat Claude-Nopugaro, il a invité des habitants à venir participer.

À écouter également dans ce journal :

Alexandre Benalla - L'affaire Benalla revient dans l'actualité, mais cette fois c'est Mediapart qui est dans le viseur de la justice.



Emiliano Sala - La mobilisation de ses proches a payé : l'avion qui transportait le footballeur argentin de 28 ans a été retrouvé, et un corps a été repéré dans l'épave.





Venezuela - Nicolas Maduro apparaît de plus en plus isolé, mais il ne désarme pas. L'ultimatum européen a expiré : dans la journée, plusieurs pays dont la France ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président.



Gaspillage alimentaire - C'est une première en France : une plainte contre un supermarché qui gaspille a été déposée par Arash Derambarsh, avocat et militant.



Neymar - L'attaquant brésilien du PSG est absent des terrains pour plusieurs semaines. Mais ce soir, il fête ses 27 ans.