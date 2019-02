publié le 04/02/2019 à 16:31

Neymar et ses roulades, Neymar et ses coupes de cheveux, Neymar vainqueur d'une course de dromadaires au Qatar, Neymar blessé. Depuis son arrivée en France en août 2017, pas un jour ou presque ne se passe sans qu'un nouvel épisode ne vienne alimenter le feuilleton autour du numéro 10 brésilien. Le dernier en date n'en est encore qu'à l'état de script qu'il soulève déjà les interrogations, voire l'incompréhension.



De nouveau blessé au pied droit depuis le mercredi 23 janvier, annoncé de retour sur les terrains "dans un délai de dix semaines" soit début avril, l'attaquant du Paris Saint-Germain va pourtant fêter son anniversaire en grande pompe, lundi 4 février, à la veille de son passage officiel à 27 ans. Comme l'an passé, les invités sont annoncés par dizaines, jusqu'à 150 à 200.

La soirée sera encore sponsorisée par une marque de boissons énergisantes liée de façon personnelle avec le natif de Mogi das Cruzes. Elle se déroulera au Pavillon Gabriel, à deux pas du Palais de l'Élysée. L'an dernier, Neymar avait accueilli ses hôtes au Pavillon Cambon, près de la Place de la Madeleine. Étaient présents le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, plusieurs de ses coéquipiers au PSG, mais aussi le comédien Éric Judor ou DJ Snake.

Deux jours avant Villefranche-PSG

Paris a encore deux matches à disputer avant son 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United, le mardi 12 février. Deux jours après cette soirée d'anniversaire, il y aura un déplacement au Groupama Stadium de Lyon, non pas pour une revanche face à l'OL mais pour un 8e de finale de Coupe de France contre Villefranche-sur-Saône (3e division). Samedi 9 janvier, le PSG recevra Bordeaux en Ligue 1.