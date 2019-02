publié le 04/02/2019 à 16:16

La valeur n'attend point le nombre des années. À Paray-le-Monial, une commune de Saône-et-Loire, une femme de 70 ans a été sauvée de la noyade alors qu'elle était tombée dans les eaux glacées de la Bourbince.



Trois personnes qui passaient aux alentours, dont un adolescent, voient un homme en train d'essayer de la sauver mais qui ne parvenait pas à lui faire sortir la tête de l'eau. Ils décident alors de passer par-dessus un pont et se jeter à l'eau pour aller à sa rescousse et la ramener sur la rive.

Henri, 16 ans, raconte au micro de RTL, son sauvetage héroïque : "À ce moment là, je n'ai pas hésité. Directement, j'ai enlevé mes chaussures, mon manteau, mon téléphone et mon portefeuille et j'ai sauté du pont sans me poser de questions. J'ai senti l'eau et le froid mais ensuite je ne pensais qu'à sauver cette dame qui avait besoin d'aide".

"J'en suis fier et ma famille est très fier aussi"

Après l'avoir mise hors de l'eau, Henri et les deux autres passants ont pu compter sur l'aide d'autres personnes présentes sur place pour s’occuper d'elle : "Une fois sur la berge, nous nous sommes fait aider par d'autres personnes qui nous attendaient. On a porté la dame sur la pelouse et mis des manteaux sur elle pour la réchauffer. On lui a bien parlé en attendant que les pompiers ne s'occupent d'elle".



Un acte de bravoure qui se termine bien alors que la septuagénaire a été transportée au centre hospitalier de Paray-le-Monial. L'adolescent quant à lui a rejoint son domicile : "J'en suis fier et ma famille est très fier aussi" a-t-il ajouté.