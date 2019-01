et William Vuillez

publié le 27/01/2019 à 22:24

Au Venezuela, le président autoproclamé, Juan Guaido maintient la pression et appelle la population à une grande manifestation la semaine prochaine. Si les États-Unis le soutiennent, certains pays européens comme la France, réclament des élections sous 8 jours à l'actuel chef de l’État Nicolas Maduro qui n'a pas l'intention de céder à un quelconque ultimatum.



"L'Europe a une position insolente et arrogante envers le Venezuela et elle doit retirer son ultimatum", a déclaré Maduro. En l’absence de nouvelles élections, plusieurs pays européens reconnaitront Juan Guaido comme président en charge du Venezuela. Un soutien qui viendrait renforcer celui des États-Unis, premier pays a avoir reconnu le jeune opposant comme chef de l'État par intérim.

Face à l'urgence de la situation, les membres du conseil de sécurité de l'ONU, se sont réunis samedi, à la demande de Washington. Les échanges sont tendus, les arguments des pros Guaido se heurtent à une très forte opposition de plusieurs membres du conseil de sécurité, notamment la Russie.